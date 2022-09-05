تحويل بيانات الدفعة الرابعة من منحة الزوجة لمصرف الجمهورية

أكد مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالناصر الطرشاني تحويل بيانات الدفعة الرابعة من المنحة، بعدد 720 ألف سيدة إلى مصرف الجمهورية استعداداً لإصدار وشحن بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاماً.

وأوضح لتطبيق بكم الإخباري بأن العمل جاري على تجهيز دفعة خامسة بعدد 100 ألف سيدة تمهيداً لمطابقة البيانات مع مصلحة الأحوال المدنية .

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري تسليم 100 ألف بطاقة إيفاء من أصل مليون و330 ألف مستفيدة.