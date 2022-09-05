وزير النفط محمد عون يُشارك في الاجتماع الـ(32) لوزراء النفط والغاز لدول الأعضاء في منظمة أوبك

طرابلس 05 سبتمبر 2022 (وال)- شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، في الاجتماع الـ(32) لوزراء النفط والغاز لدول الأعضاء في منظمة أوبك، وكذلك الدول غير الأعضاء عبر تقنية الزوم؛ بحضور المدير العام للإدارة العامة للشؤون الفنية بالوزارة محافظ ليبيا لدى الأوبك مصطفى بن عيسى.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع التي تهم سيّر عمل المنظمة، بالإضافة إلى الاتفاق على إلغاء زيادة الإنتاج المقدرة بمئة ألف برميل يومي لشهر سبتمبر، ليبقى الإنتاج كما هو عليه في أغسطس الماضي مع استثناء ليبيا من إلغاء الزيادة المتفق عليها.

واتفق الأعضاء على أن يكون الاجتماع الـ(33) بتاريخ 05 أكتوبر من هذا العام. (وال)

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