أسعار النفط ترتفع وتُوسع مكاسبها

قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط حوالي 4% خلال تعاملات اليوم الاثنين، موسعة مكاسبها بينما اتفق أعضاء مجموعة “أوبك+” على خفض صغير في إنتاج الخام لتعزيز الأسعار.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 3.53 دولار إلى 96.75 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.30 دولار إلى 90.20 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وأعلنت “أوبك+” أنها ستخفض إنتاج النفط لشهر أكتوبر تشرين الأول بمقدار 100 ألف برميل يومياً، أو 0.1% فقط من الطلب العالمي، واتفقت أيضاً على أنها قد تجتمع في أي وقت لتعديل الإنتاج قبل اجتماعها المقرر القادم في الخامس من الشهر القادم.

وقررت مجموعة “أوبك+” في أحدث اجتماع وزاري لها خفض إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يومياً مقابل الزيادة التي أقرتها خلال الاجتماع الماضي.

وأكّد الاجتماع الوزاري لـ”أوبك+” التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق النفط في الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها، وأن التذبذب الشديد وحال عدم اليقين المتزايدة تتطلبان تقييماً مستمراً لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرقٍ مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

كما أكّد الاجتماع أن لدى “أوبك+” من الالتزام والمرونة والوسائل، ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون.

