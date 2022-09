“المنفوخ” يناقش مع مديري عدد من شركات ومصانع بمدينة مصراتة المشاكل والعراقيل التي تواجهها

اجتمع المدير العام لشركة العامة للكهرباء “عبد الحميد المنفوخ” اليوم الاثنين وعدد من الشركات والمصانع بمدينة مصراتة لمناقشة بعض المشاكل والعراقيل التي تواجهها ,وكيفية معالجتها لضمان استمرارية وصول التيار الكهربائي وعدم انقطاعه,وكذلك أثر التعريفة الجديدة عليهم .

حيث حضر الإجتماع عضو مجلس إدارة الشركة “عمر القايد “ومدير عام الإدارة العامة لخدمات المستهلكين “سمير الأسطي”.

