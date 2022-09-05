منظمة الأوبك تقرر إعفاء ليبيا من الزيادة المقدرة بمئة ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون ” اليوم الإثنين 5 أغسطس ،فى الاجتماع الثاني والثلاثون لوزراء النفط والغاز لدول الأعضاء فى منظمة أوبك والدول غير الأعضاء عبر تقنية الزوم وبحضور المدير العام للإدارة العامة للشؤون الفنية بالوزارة محافظ ليبيا لدي الأوبك “مصطفى بن عيسى”.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع حسب جدول الأعمال المطروح والتى تهم سير عمل المنظمة بالإضافة إلى الاتفاق على إلغاء زيادة الإنتاج المقدرة بمئة ألف برميل يومياً سبتمبر ليبقى الإنتاج كما هو عليه فى أغسطس الماضي مع استثناء دولة ليبيا من إلغاء الزيادة التي تمّ الإتفاق عليها.

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