خاص.. “الترهوني” يتحدث لصدى عن مشاركته بالمؤتمر العلمي الثالث للصادرات غير النفطية

صرح الخبير في اقتصاديات النقل البحري “د. عبدالله الترهوني” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: هذه هي النسخة الثالثة من المؤتمر الخاص بتنمية الصادرات، ومؤتمر هذا العام يتكون من أربع محاور، وستكون مداخلتي صباح يوم الثلاثاء في المحور الثالث المخصص للتجارب الرائدة في التصدير، والتي سأخصصها للمناطق الحرة وضمن مفهوم الاقتصاد الأزرق الليبي ، وأضاف بالقول أن هذا الموضوع ومن هذه الزاوية تحديداً لم يُطرح خلال أي من المؤتمرات السابقة.

وأكد كذلك بأنه سيتم في اليوم الثاني من المؤتمر مشاركة الأستاذ فتحي السحيري للتحدث عن موضوع تجارة العبور، وسأتحدث أنا بدوري عن المناطق الحرة وذلك كونهم موضوعين مرتبطين ببعضهم البعض ، وسأستهل مشاركتي بالحديث عن أهم المفاهيم ذات العلاقة، ثم تطبيقات الاقتصاد الأزرق، واختم بتوصيات أعتقد أنها ستكون غاية في الأهمية في جانب المناطق الحرة في ليبيا.

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