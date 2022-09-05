أكد مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات خلال الثمانية أشهر الماضية، بلغ 78.3 مليار دينار، بينما بلغ الإنفاق 57 مليار دينار.

وأوضح المصرف في تقريره الشهري حول الإيراد والإنفاق العام، أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 56.9 مليار، وإتاوات النفط بلغت 8.4 مليار، بينما بلغت إتاوات النفط عن السنوات السابقة 11.4 مليار دينار ليبي.

وذكر المصرف أن إيرادات الضرائب بلغت 715 مليونا، وإيرادات الجمارك 59 مليونا، وإيرادات قطاع الاتصالات 146 مليونا، بينما بلغت إيرادات المحروقات بالسوق المحلي 115 مليونا، و544 مليون دينار إيرادات أخرى.

وحول الإنفاق العام، بين مصرف ليبيا المركزي أن باب المرتبات بلغ 24.4 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية 5.3 مليارات وباب الدعم 11.9 مليارا وباب التنمية 235 مليونا، فيما بلغت الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط 15.2 مليارا.

وأضاف المصرف أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من يناير إلى أغسطس 2022 بلغت 16.2 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار إتاوات عن السنوات السابقة، فيما بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها 16 مليار دولار تقريبا.

وذكر المصرف أن مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له بلغت أكثر من 889 مليونا، ومصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له تجاوزت 363 مليونا، ومجلس النواب والجهات التابعة له أكثر من 574 مليونا، والمجلس الأعلى للدولة قرابة 36 مليونا.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

The post مصرف ليبيا المركزي: 78.3 مليار دينار .. إجمالي الإيرادات بين يناير وأغسطس 2022 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار