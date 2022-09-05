“المركزي”: 890 مليون دينار أنفقها مجلس وزراء “الدبيبة” بغضون 8 أشهر

الوطن|متابعة

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إنفاق مجلس وزراء حكومة الدبيبة 890 مليون دينار في الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 31 أغسطس الماضي.

وكشف “المركزي” في بيانه للإنفاق والإيراد في الفترة المذكورة، عن مصروفات كل من مجالس الدولة والنواب والرئاسي، حيث بلغت إنفاقات مجلس النواب 574 مليون دينار، وإنفاقات مجلس الدولة 36 مليون دينار، فيما أنفق المجلس الرئاسي 364 مليون دينار.

وقال “المركزي” إن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 78.3 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022، مقابل إنفاق 57 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

وسجّلت وزارة الدفاع في الحكومة منتهية الولاية وفقا للمركزي، إنفاقًا مقداره 2 مليار و278 مليون دينار، فيما أنفقت وزارة داخلية المنتهية مليارا و620 مليون دينار.

وأوضح المركزي أن إيرادات مبيعات النفط في الفترة ذاتها بلغت 56.9 مليار دينار، مقابل 8.4 مليار دينار إيراد الإتاوات النفطية، فيما بلغت الإيرادات من الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، والضرائب 715 مليون دينار.

وتابع المركزي أن إيراد الجمارك بلغ 59 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 146 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 115 مليونًا، فيما سُجّل 544 مليونًا لإيرادات أخرى.

وأضاف البيان أن الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) بلغ 24.4 مليار دينار، والإنفاق على الباب الثاني (النفقات التسييرية) بلغ 5.3 مليار دينار، والإنفاق على الباب الثالث (التنمية) بلغ 235 مليون دينار، والإنفاق على الباب الرابع (الدعم) بلغ 11.9 مليار دينار، فيما صُرِفَت للمؤسسة الوطنية للنفط ميزانية استثنائية بقيمة 15.2 مليار دينار.