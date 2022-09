“الدبيبة”يؤكد علي أهمية الاتفاق على توحيد الموقف الدولي نحو وجود خارطة طريقة واضحة المعالم، تتضمن تنفيذ الانتخابات للحفاظ علي استقرار البلاد

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” بحضور المستشار الاقتصادي بالسفارة الإيطالية بطرابلس ,مؤكداً أهمية الاتفاق على توحيد الموقف الدولي نحو وجود خارطة طريقة واضحة المعالم، تتضمن تنفيذ الانتخابات باعتبارها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها.

وأشار “الدبيبة”إلى ضرورة إصدار القاعدة الدستورية، وإيجاد شرعية شعبية لها حتى تبنى العملية الانتخابية على أساس سليم, مشدداً على أهمية الشراكة الاقتصادية الليبية الإيطالية.

