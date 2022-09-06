“الكيلاني” تؤكد على ضرورة وصول خدمات صندوقي التأمين الصحي لكافة المتقاعدين

اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني”، وبحضور وكيل شؤون المؤسسات ووكيل الوزارة لشؤون الفروع مع رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي المكلف بتقديم خدمات الصحي للمتقاعدين رفقة عضو مجلس الإدارة.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عمل الصندوق والمراحل التي وصل إليها لإنجاز هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بعمليات التسجيل وإصدار البطاقات .

وأكدت “الكيلاني” على ضرورة وصول خدمات الصندوق للمتقاعدين بكافة مناطق البلاد، وهذا ماتعمل عليه الشركة بتجهيز مجمع عيادات القرضة بسبها لتقديم خدمات التأمين الصحي للمتقاعدين بالمنطقة الجنوبية، كما سيتم تجهيز أحد المراكز بالمنطقة الشرقية خلال الفترة القادمة .

حيث تم الإتفاق على آلية ربط بطاقات التأمين الصحي بالرقم الضماني حتى يتسنى للعاملين بالقطاع الخاص والعاملين لحساب أنفسهم الاستفادة من هذه الخدمة ، وكذلك ربط الشركة ببيانات المستفيدين عبر منظومة الوزارة مع الجهات التابعة لتسهيل الوصول إلى البيانات بشكل أمن.

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