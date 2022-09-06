المركزي يكشف عن الإيرادات والنفقات حتى نهاية أغسطس

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والنفقات حتى 31 أغسطس أن إيرادات مبيعات النفط 56.9 مليار.

كما أن إيراد من إتاوات نفطية 8.4 مليار، وإيراد من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة: 11.4 مليار

وإيرادات الضرائب 715 مليون، والجمارك 59 مليون ، والإتصالات 146 مليون ، وبيع المحروقات بالسوق المحلي 115 مليون وإيرادات أخرى 544 مليون حيث أن إجمالي الإيرادات 78.3 مليار .

ووفق تقرير المركزي فبلغ إجمالي الإنفاق حتى نهاية أغسطس 57 مليار ، حيث أن المرتبات بلغت 24.4 مليار .

كما بلغت النفقات 5.3 مليار ، والتنمية 235 مليون ، والدعم 11.9 مليار ، والطوارئ صفر والميزانية الإستثنائية لمؤسسة النفط 15.2 مليار .

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