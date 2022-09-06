اقتصاد

من ضمنهم النواب والأعلى للدولة والحكومة والرئاسي.. تقرير المركزي يكشف عن نفقات كافة الجهات العامة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف تقرير المركزي حتى نهاية أغسطس بأن نفقات النواب بلغت 574.468 مليون ، والأعلى للدولة 35.899 مليون ، والرئاسي أكثر من 363 مليون .

ومجلس وزراء الوحدة الوطنية أكثر من 889 مليون ، والمالية والجهات التابعة لها أكثر من 13 مليار ، والدفاع والجهات التابعة لها أكثر من 2 مليار ، والداخلية والجهات التابعة لها أكثر من مليار ، والعدل والجهات التابعة لها أكثر من 681 مليون ، والخارجية أكثر من 891 مليون ، والنفط يقارب 5 مليار ، والصحة أكثر من 3 مليار ، والتربية والتعليم والجهات التابعة لها أكثر من 258 مليون ، والتعليم العالي أكثر من 957 مليون والتعليم التقني أكثر من 639 مليون ، والاقتصاد أكثر من 31 مليون ، والصناعة أكثر من 13 مليون.

والمواصلات والجهات التابعة لها أكثر من 144 مليون ، والشؤون الاجتماعية أكثر من 8 مليار ، والتخطيط يجاوز 9 مليون ، والحكم المحلي 769 مليون والزراعة والثروة الحيوانية أكثر من 135 مليون .

والثروة البحرية أكثر من 43 مليون والعمل والتأهيل أكثر من 14 مليون ووزارة الإسكان أكثر من 49 مليون ، والسياحة أكثر من 71 مليون ، والثقافة أكثر من 34 مليون ، والرياضة أكثر من 77 مليون ، والشباب أكثر من 45 مليون ، والخدمة المدنية أكثر من 4 مليون ، والموارد المائية أكثر من 206 مليون ، ووزارة البيئة أكثر من 8 مليون ، وهيئة رعاية أسر الشهداء أكثر من 193 ، والهيئة العامة للأوقاف أكثر من 383 مليون ، وهيئة الإتصالات أكثر من 17 مليون ، الشركة العامة للكهرباء فيجاوز ما أنفقته 817 مليون ..

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صحيفة صدى الاقتصادية

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