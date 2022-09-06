تقرير المركزي يكشف عن تفاصيل إستخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية أغسطس

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي بأن استخدامات النقد الأجنبي بلغت 15.976 مليار حيث أن استخدامات الدولة منها مرتبات العاملين بالخارج بلغت 94 مليون دولار، ومنح الطلبة الدارسين بالخارج بلغت 52 مليون دولار، والعلاج بالخارج بلغ 95 مليون دولار ودعم المحروقات صفر، والمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 980‪ مليون دولار، وحوالات لصالح جهات أخرى بلغت 182‪مليون دولار.

ودفعات اعتمادات قائمة لصالح الجهات العامة: جهاز الإمداد الطبي حوالي 198‪ مليون دولار، والشركة العامة للكهرباء بلغ 319‪ مليون دولار، والتعليم والتعليم العالي 62مليون دولار وجهات أخرى 128مليون دولار.

وأن إجمالي استخدامات المصارف التجارية بلغت 10،821 مليار دولار، منها: الاعتمادات المستندية التي بلغت 6،382 مليار دولار، وحوالات حوالي 75 مليون دولار، والأغراض الشخصية 4،364 مليار دولار، ومستندات برسم التحصيل صفر.

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