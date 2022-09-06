“الأحجل” يبحث مع وكيل وزارة الشباب توفير برامج التدريب ومساعدة رواد الأعمال الشباب

اجتمع رئيس فريق العمل الاستشاري والاقتصادي “أحمد الأحجل” رفقة مستشار وزير الدولة لشؤون الاقتصادية “عماد بحري” اليوم الإثنين، مع وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة “أحمد الكاتب”، وبحضور مدير مكتب وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة “أكرم الجيلاني”، ومدير مكتب العلاقات والتواصل “ربيع الهصك”.

تناول الاجتماع مناقشة سبل دعم الشباب من خلال برامج أساسية وهي التوظيف وتطوير المشاريع، وكذلك توفير برامج التدريب ومساعدة رواد الأعمال الشباب على إنشاء ودعم المشاريع الناجحة، وذلك من خلال تزويدهم بامكانية الوصول إلى التمويل والتدريب والإرشاد.

وفي ختام الاجتماع عبر الجانبان عن حرصهما على تنفيذ أولويات حكومة الوحدة الوطنية فيما يخص الشباب وتوفير الوسائل والحلول المناسبة التي من شأنها مؤازرتهم وتمكينهم من دخول سوق العمل لأنهم القوى المحركة لعجلة التنمية.

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