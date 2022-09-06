ارتفاع للدولار واليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 06 سبتمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 06 سبتمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9543 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديدا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.934 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7361 دينار، والدولار الكندي 3.7756 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2719 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3181 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3488 دينار، والدينار التونسي 1.5415 دينار، والدرهم المغربي 0.4666 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 06 سبتمبر 2022: