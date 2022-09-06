كشف مصرف ليبيا المركزي عن إجمالي الإيرادات خلال 8 أشهر الماضية، والتي بلغت 78.3 مليار دينار، في حين بلغ الإنفاق العام 57 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي في تقريره الشهري أنّ إيرادات مبيعات النفط بلغت 56.9 مليار، وإتاوات النفط بلغت 8.4 مليار، بينما بلغت إتاوات النفط عن السنوات السابقة 11.4 مليار دينار ليبي.

وذكر المصرف المركزي أنّ إيرادات الضرائب بلغت 715 مليونا، وإيرادات الجمارك 59 مليونا، وإيرادات قطاع الاتصالات 146 مليونا، بينما بلغت إيرادات المحروقات بالسوق المحلي 115 مليونا، و544 مليون دينار إيرادات أخرى.

واضاف المصرف المركزي أنّ باب المرتبات بلغ 24.4 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية 5.3 مليارات وباب الدعم 11.9 مليارا وباب التنمية 235 مليونا، فيما بلغت الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط 15.2 مليارا.

وتابع المصرف أنّ إيرادات النقد الأجنبي الموردة من يناير إلى أغسطس 2022 بلغت 16.2 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار إتاوات عن السنوات السابقة، فيما بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها 16 مليار دولار تقريبا.

وذكر المصرف أن مصروفات حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها بلغت أكثر من 889 مليونا، ومصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له تجاوزت 363 مليونا، ومجلس النواب والجهات التابعة له أكثر من 574 مليونا، والمجلس الأعلى للدولة قرابة 36 مليونا.

The post 78.3 مليار دينار.. قيمة إيرادات ليبيا خلال 8 أشهر الماضية، والإنفاق العام 57 مليار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

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