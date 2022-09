قال رئيس مجلس إدارة مصرف ليبيا الخارجي محمد الضراط، إن إدارة المصرف تمكنت مطلع سبتمبر الجاري، من الحصول على حكمين صدرا لصالح المصرف عن محكمة الاستئناف الفرنسية.

وأوضح الضراط في تصريح خاص للأحرار أن الحكمين يقضيان برفع الحجوزات التي سبق وأن أوقعتها شركة “سيبا بلاست”، على أصول المصرف بدولة فرنسا، بقيمة 280 مليون يورو.

واعتبر الضراط أن الحكمين القضائيين يأتيان في إطار خطة لإصلاح أوضاع المصرف من خلال مشاريع تحول إستراتيجية أطلقت خلال العام الماضي، والتي من ضمنها حماية أصول المصرف.

الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الفرنسية أقرت باستقلال الذمة المالية والشخصية الاعتبارية للمصرف الليبي الخارجي عن ذمة و شخصية الدولة الليبية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post المصرف الخارجي يرفع حجوزات بقيمة 280 مليون يورو أوقعتها شركة “سيبا بلاست” على أصول المصرف بفرنسا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار