الدولار يواصل ارتفاعاته المتتالية أمام الدينار في السوق الرسمية

الوطن|رصد

سجل الدولار ارتفاعا جديدا في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، وبلغ متوسط سعر صرفه 4.9543 دينار، وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي.

كما سجل متوسط سعر صرف اليورو 4.934 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7361 دينار، والدولار الكندي 3.7756 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2719 دينار.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3181 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3488 دينار، والدينار التونسي 1.5415 دينار، والدرهم المغربي 0.4666 دينار ليبي.

وتاليا جدول كامل لأسعار العملات اليوم الثلاثاء: