مدير فرع الرقابة على الأغذية والأدوية البيضاء يؤكد على دور المركز في متابعة الأدوية المخدرة التي تصرف للأمراض النفسية

أكد مدير فرع الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء عادل سعد بو شويرب خلال اجتماعه بوحدة الرقابة الدوائية على دور مركز الرقابة والذي يشمل منح تراخيص خاصة لكل من يزاول تداول المواد الدوائية والكيماوية وكافة النشاطات الطبية سواء كانو أطباء أو صيادلة أو مختبرات.

وأضاف مؤكدًا أيضًا على دور المركز في متابعة الأدوية المخدرة التي تصرف للأمراض النفسيه والتركيز عليها على أنها تُعطي بوصفات طبية أصلية وبالكميات المسموح بها واعطائها للمرضى حسب ما ورد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة وعدم تسريبها لاستعمالات غير مشروعة.

قال كذلك بأنه يتم متابعة تداول هذه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في كافة المؤسسات الصيدلانية وعيادات الأطباء الخاصة والعامه ومراقبة التوزيع الداخلي وتدقيق التقارير وأختام الأطباء هو نظام التفتيش على كافة المؤسسات الصيدلانية والطبية والعيادات الخاصة في استخدام هذه الأدوية بالشكل الصحيح .

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