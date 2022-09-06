إجمالي إيرادات ليبيا خلال 8 أشهر 78.3 مليار دينار و الإنفاق 57 مليار دينار

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي عن إجمالي الإيرادات خلال الثمانية أشهر الماضية، والتي بلغت 78.3 مليار دينار، بينما بلغ الإنفاق 57 مليار دينار، مع وجود فائض بقيمة 21 مليار دينار ،حيث أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 56.9 مليار، وإتاوات النفط بلغت 8.4 مليار، بينما بلغت إتاوات النفط عن السنوات السابقة 11.4 مليار دينار ليبي.

وأوضح المصرف في بيانه الشهري إن إيرادات الضرائب بلغت 715 مليون دينار، وإيرادات الجمارك 59 مليون دينار، وإيرادات قطاع الاتصالات 146 مليون دينار، بينما بلغت إيرادات المحروقات بالسوق المحلي 115 مليون دينار، و544 مليون دينار إيرادات أخرى.