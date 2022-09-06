خط للإستفسار عن الإفراجات المالية عبر خدمة الرسائل النصية

كشف مدير مكتب الإعلام بوزارة الخدمة المدنية عبدالسلام الخوجة تخصيص الرقم 11111 للإستفسار عن الإفراجات المالية عبر خدمة الرسائل النصية SMS.

وتحتوي الرسالة المرسلة على الرقم الوطني ورقم القيد ورقم البلدية وفق الترقيم الذي نشرته وزارة الحكم المحلي يوليو الماضي.

وقال الخوجة لتطبيق بكم الاخباري إن العدد المستهدف بالإفراج المالي عن مرتبات التعيينات الجديدة للعاملين في القطاعات الإدارية يتجاوز 100 الأف موظف، وكانت الوزارة قد أعلنت عن مطابقة بيانات 80 ألف موظف تمهيداً لأحالتها لوزارة المالية.