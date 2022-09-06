ارتفاع اسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 06 سبتمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.1925 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.195 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.2075 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.1975 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.23 دينار

اليورو – طرابلس = 5.17 دينار

اليورو – بنغازي = 5.18 دينار

الجنية الإسترليني 6.10 دينار

الليرة التركية 0.28 دينار

الدينار التونسي 1.68 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب212.50 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب247.91 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب283.33 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب1983 دينار

كسر الفضة 2.6 دينار

دولار بشيك المصدق: – 5.30 دينار “التجارة والتنمية” – 5.950 “مصرف الوحدة” – 5.22.25 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

نسبة السحب للبطاقات الدولار = 2.65 ~2.85 ٪ .