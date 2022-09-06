الوطنية للنفط توضح حيال نقص إمدادات الغاز لمحطتي زويتينة والسرير

أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط حيال ما نشر على الصفحة الرسمية للشركة العامة للكهرباء بشأن نقص إمدادات الغاز لمحطتي الزويتينة والسرير الغربي والتي كانت السبب في فقدان 280 ميقا حسب ذكرهم ، حيث أكدت المؤسسة حرصها على توفير الإمدادات المتاحة من الغاز للمستهلكين رغم ما تعانيه من عدم تنفيذ العمرات وأعمال الصيانة المجدولة خلال السنوات الماضية بسبب شح التمويل والظروف الأمنية.

وقالت إن توقف حقل الفارغ المرحلة الثانية فقط مع إستمرار المرحلة الأولى دون توقف كان لأقل من نصف يوم تقريبًا وتم تعويض جزء من الغاز المفقود بتشغيل حقل الساحل وإن هذه التوقفات متوقعة بسبب طبيعة العمليات والأسباب سالفة الذكر و المعالجة الصحيحة أن يتم التنسيق بوقت كافي مع الجهات المختصة لتوفير الوقود البديل اللازم لتوليد الكهرباء بشكل احتياطي لاستعماله عند الحاجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية