“الشهوبي” يُصدر قرارًا بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

أصدر وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي قرار رقم 1016 لسنة 2022 بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد .

حيث نص القرار على أن يعتمد محضر الترسية للجنة العطاءات بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات رقم 32 لسنة 2022 ، الخاص بالمشاريع ، وكذلك يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد لتنفيذ المشاريع التالية: التعاقد مع شركة مسافات للإنشاءات والطرق لتنفيذ مشروع صيانة طريق ودان / سرت القاطع الثاني بطول 72 كم ، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 133 مليون دينار.

وكذلك التعاقد مع شركة جوبا للإنشاءات والطرق لتنفيذ مشروع طريق ودان/سرت القاطع الثالث بطول 83 كم وذلك بقيمة إجمالية قدرها 148 ألف .

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