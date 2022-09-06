خاص.. الزروق لصدى: هذه محاور وتوصيات ورشة تطوير لنظام الضريبي

صرح نائب مدير مصلحة الضرائب “عمر الزروق” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال ورشة عمل تطوير النظام الضريبي لعام ل2022 قائلاً: شاركنا نحن في مصلحة الضرائب مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي بإعتباره جهة ذات إختصاص في إطلاق هذه الورشة.

مضيفاً: الورشة تناولت مجموعة من المحاور منها: أهمية الضريبة في الاقتصاد بشكل عام، وكذلك إستراتيجية تطوير نظم عمل مصلحة الضرائب، وأيضاً الإصلاحات التشريعية النافذة داخل الدولة الليبية، إلى جانب الأهمية القسوة بناء الاقتصاد بشكل عام والتي من أهمها تمويل الخزانة العامة وتنويع الموارد الخزانة، وتوجيه الاقتصاد بإعتباره أداء من أدوات السياسة المالية.

متابعاً: التوصية بتحقيق هذه الاستنتاجية التي عرضت، وكذلك إقامة فرق عمل بالأخص في المشروع التشريعي لتكوين فريق عمل من المختصين الاقتصاديين والماليين والضريبيين والقانونيين بشكل عام، وذلك للبدء في فتح موضوع النظر في التشريعات الضريبية من حيث إصلاحها أو إيجاد قانون أمثل لكي تعمل به مصلحة الضرائب لتحقيق الغايات.

وختم حديته قائلاً: إقامة ورش عمل على هذه المشاريع التي تم إطلاقها من أهمها: مشروع التحول الرقمي، وكذلك مشروع إصلاحات الهيكلية، وأيضاً مشروع الإصلاحات التشريعية، والموارد البشرية، والبنية التحتية، كما ستقام عدة ورش عمل على هذه المشاريع التي تخللتها هذه الاستراتيجية حتى نستطيع تكوين فكرة كاملة.

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