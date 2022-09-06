المؤسسة الوطنية للنفط تُؤكد حرصها على تزويد محطات الكهرباء بالغاز وخاصة محطتي الزويتينة والسرير الغربي

طرابلس 06 سبتمبر 2022 (وال)- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء، حرصها على تزويد محطات الكهرباء بالغاز وخاصة محطتي الزويتينة والسرير الغربي.

وأكدت المؤسسة في توضيح لها بشأن – إعلان الشركة العامة للكهرباء أن زيادة ساعات طرح الأحمال بسبب نقص إمدادات الغاز بمحطتي الزويتينة والسرير الغربي – تعاونها التام والمطلق مع الشركة العامة للكهرباء، وأنها في تواصل مستمر وتنسيق دائم معها، لتوفير الإمدادات المتاحة من الغاز، رُغم ما تُعانيه عددًا من حقول الإنتاج النفطي من عدم تنفيذ العمرات وأعمال الصيانة المجدولة خلال السنوات الماضية.

وأوضحت المؤسسة أن توقف حقل الفارغ المرحلة الثانية فقط، مع استمرار المرحلة الأولى دون توقف كان لأقل من نصف يوم تقريبًا، وتم تعويض جزء من الغاز المفقود بتشغيل حقل الساحل وإن هذه التوقفات متوقعة بسبب طبيعة عمليات الإنتاج.

وأضافت المؤسسة أنه جاري التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الوقود البديل اللازم لتوليد الكهرباء بشكل احتياطي لإستعماله عند الحاجة.

ونشرت المؤسسة تفاصيل استهلاك محطات الشركة العامة للكهرباء من الغاز خلال 24 ساعة الماضية. (وال)

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