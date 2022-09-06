خاص: “الرعيض” يكشف لصدى عن أهداف ورشة عمل تطوير النظام الضريبي إلى جانب أسباب الركود الاقتصادي

صرح رئيس اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال ورشة عمل تطوير النظام الضريبي قائلاً: هدف من ورشة اليوم هو تحسين وتطوير مصلحة الضرائب لكي تقوم بدورها بشكل صحيح.

وأضاف بالقول: نصحنا في ليبيا يجب أن يكون الجمارك صفر بفترة معينة والضرائب تكون مجمدة، لكي نستطيع الخروج وتنظيم الاقتصاد وتمكين كل الموردين الليبين بالعمل عن طريق المصرف والابتعاد عن الاقتصاد الظل والذي يضر بالاقتصاد الوطني.

أما بخصوص الركود الاقتصادي قال “الرعيض”: هناك أسباب عديدة منها: ارتفاع الأسعار عالمياً، وكذلك المقاصة بين بنوك الشرق والغرب وتعتبر مشكلة كبيرة جداً، هناك مبالغ تقدر بالمليارات لم نستطيع الاستفادة منها، وإلى جانب كثرة المحال التجارية في ليبيا، وأيضاً إرتفاع أسعار النقل أثر سلباً على الحركة الاقتصادية نتيجة إرتفاع الأسعار، وتعتبر الأسباب عالمية وليست أسباب محلية.

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