خاص.. فريق السيولة بالمركزي يكشف تسليم إصدار غريان 20 مليون لفروع الوحدة .. وهذه التوزيعات

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم اصدار غريان شحنة سيولة بقيمة 20 مليون دينار لفروع مصرف الوحدة الجبل الغربي .

وذلك في اطار استمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بشكل منتظم ، واستعدادا لصرف مرتبات شهر اغسطس .

حيث خصص لفرع الزنتان 4 مليون وفرع يفرن 3.5 مليون دينار و فرع الرياينة 2.5 مليون وفرع تيجي 2.5 مليون وفرع بئر الغنم 2 مليون و فرع جادو 1.7 مليون وفرع الحوش 1 مليون و فرع سيناون 1 مليون وفرع الحرابة 1 مليون و 700 الف لفرع غريان ، ويعمل فريق السيولة على تزويد كافة فروع المصارف بإحتياجاتها من السيولة .

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