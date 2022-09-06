سياسة الاستيراد تضع الأمن الغذائي الليبي في خطر

قال مدير المصرف الوطني للأصول الوراثية النباتية أسامة سليك ،إن الأمن الغذائي الليبي في خطر، وذلك بسبب إنخفاض مساحات الأراضي الزراعية إضافة إلى السياسة التوسعية في إستيراد الغذاء .

وأضاف سليك لتطبيق بكم الاخباري، أن تحقيق الأكتفاء الذاتي من القمح والشعير ليس بالمهمة الصعبة في حال توفير الدعم الحكومي، مطالبا بخطة طوارئ عاجلة لتخفيف الكميات المستوردة من القمح والشعير، والحث على إستغلال الأراضي الصالحة للزراعة في ليبيا والتي تصل لنحو 2 مليون هكتار.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ” الفاو ” قد قدرت في أبريل الماضي إنتاج ليبيا من الحبوب بنحو 209 ألف طن سنوياً .