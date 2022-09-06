اجتماع لمناقشة آلية تطوير وإعادة إطلاق موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية

اجتمع مدير إدارة الترويج والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر ، بحضور مدير مكتب تقنية المعلومات بالهيئة وعدد من الموظفين المختصين بالمتابعة والإشراف على المعلومات والبيانات والخدمات التي سيقدمها الموقع للشركات والمستثمرين وكل المهتمين لبحث آلية تطوير وإعادة إطلاق موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية.

حيث أبدى مدير الإدارة بعض الملاحظات حول منشورات الموقع وتحديث الأخبار به ، وأكد على دقة ما ينشر من إحصائيات تخص المشاريع المنجزة أو التي تحت التنفيذ مع الأخذ في الإعتبار مشاركة مختلف الإدارات بالهيئة في تقديم ما لديها من معلومات بالخصوص ، ومراجعة وتدقيق محتويات الموقع لتكون سليمة باللغتين العربية والإنجليزية ، ومواصلة العمل حتى إطلاق الموقع في أقرب وقت ممكن .

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