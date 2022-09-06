اقتصاد

وزير النفط يبحث مع القائم بأعمال سفارة ألمانية لدى ليبيا عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 06 سبتمبر 2022 (وال)- بحث وزير النفط والغاز محمد عون اليوم الثلاثاء، مع القائم بأعمال سفارة ألمانية لدى ليبيا والوفد المرافق له؛ عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس، تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقات البديلة والمتجددة، وصيانة خطوط الأنابيب وتوفير قطع الغيار.
وأكد عون خلال اللقاء أن وزارة النفط؛ تُبذل جهودًا كبيرة للمحافظة على إعادة الإنتاج وزيادته، مشيدًا بأهمية دولة ألمانيا في مختلف نشاطات شركات النفط في مجالات الطاقة النظيفة ومجالات الاستثمار وزيادة الطاقات التكريرية بالبلاد. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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