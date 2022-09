طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة الإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا “لدعم النمو الاقتصادي العالمي”، وذلك بعد أن وافقت مجموعة “أوبك+” على خفض الإمدادات لرفع الأسعار المتراجعة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قولها في بيان، إن الرئيس جو بايدن “كان واضحا بأن إمدادات الطاقة يجب أن تلبي الطلب لدعم النمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين، وفي جميع أنحاء العالم”.

وأعلنت “أوبك+” أمس الاثنين، أنها ستخفض إنتاج النفط لشهر أكتوبر تشرين الأول بمقدار 100 ألف برميل يومياً، أو 0.1% فقط من الطلب العالمي، واتفقت أيضاً على أنها قد تجتمع في أي وقت لتعديل الإنتاج قبل اجتماعها المقرر القادم في الخامس من الشهر القادم.

وقررت مجموعة “أوبك+” في أحدث اجتماع وزاري لها خفض إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يومياً مقابل الزيادة التي أقرتها خلال الاجتماع الماضي.

وأكّد الاجتماع الوزاري لـ”أوبك+” التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق النفط في الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها، وأن التذبذب الشديد وحال عدم اليقين المتزايدة تتطلبان تقييماً مستمراً لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرقٍ مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

كما أكّد الاجتماع أن لدى “أوبك+” من الالتزام والمرونة والوسائل، ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون.

The post واشنطن تُطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعاً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا