أسعار النفط تتباين في تداولات جلسة الثلاثاء

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات جلسة الثلاثاء، في ظل المخاوف بشأن تداعيات السياسة النقدية التشديدية التي يتبناها عدد من البنوك المركزية حول العالم فضلا عن القلق من عودة قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا في الصين وأضرار ذلك على الطلب.
وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار سنت واحد فقط إلى 86.88 دولار للبرميل.، أما العقود الآجلة لخام برنت، فقد أغلقت الجلسة على هبوط بنسبة 3% أو ما يعادل 2.91 دولار إلى 92.83 دولار للبرميل.، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.
ورغم تخفيف بعض القيود، إلا أن السلطات الصينية استمرت في فرض قيود الإغلاق بمقاطعة “تشنغدو” للحد من انتشار فيروس كورونا.
وعلى صعيد آخر، وفي اجتماع الخميس القادم، تُشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سوف يقرر رفع معدل الفائدة بشكل حاد للسيطرة على التضخم.
وقررت منظمة “أوبك” وحلفائها المستقلين ضمن تكتل ما يعرف باسم ”أوبك+” أمس الاثنين، خفض مستهدف الإنتاج في أكتوبر القادم بمقدار 100 ألف برميل يومياً.
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