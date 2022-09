أسعار النفط تتباين في تداولات جلسة الثلاثاء

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات جلسة الثلاثاء، في ظل المخاوف بشأن تداعيات ‏السياسة النقدية التشديدية التي يتبناها عدد من البنوك المركزية حول العالم فضلا ‏عن القلق من عودة قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا في الصين وأضرار ‏ذلك على الطلب.‏

وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار سنت ‏واحد فقط إلى 86.88 دولار للبرميل.، أما العقود الآجلة لخام برنت، فقد أغلقت الجلسة على هبوط بنسبة 3% أو ما يعادل ‏‏2.91 دولار إلى 92.83 دولار للبرميل.، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ورغم تخفيف بعض القيود، إلا أن السلطات الصينية استمرت في فرض قيود ‏الإغلاق بمقاطعة “تشنغدو” للحد من انتشار فيروس كورونا.‏

وعلى صعيد آخر، وفي اجتماع الخميس القادم، تُشير التوقعات إلى أن البنك ‏المركزي الأوروبي سوف يقرر رفع معدل الفائدة بشكل حاد للسيطرة على ‏التضخم.‏

وقررت منظمة “أوبك” وحلفائها المستقلين ضمن تكتل ما يعرف باسم ‏‏”أوبك+” أمس الاثنين، خفض مستهدف الإنتاج في أكتوبر القادم بمقدار 100 ألف برميل يومياً.‏

