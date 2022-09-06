خلال اجتماعه مع القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية.. “عون” يؤكد بأن الوزارة تبذل كل جهدها للمحافظة على إعادة الإنتاج

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون”، مع وفد السفارة الألمانية بليبيا برئاسة القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية والوفد المرافق لها، “أنيكا انجلز” بحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية “مصطفي عبد الله بن عيسى” مدير عام الإدارة العامة للجودة والصحة والسلامة والبيئة “عبد الناصر الأمين قنيدي” .

تناول الاجتماع مناقشة مجالات التعاون مع الشركات الألمانية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز في عدة مجالات أهمها الطاقات البديلة والمتجددة، قطع الغيار والصيانة للمعدات الحالية، خطوط الأنابيب وغيرها .

كما أكد “عون” على أن الوزارة تبذل كل جهدها للمحافظة على إعادة الإنتاج، وزيادته، مشيداً بأهمية دولة ألمانيا في مختلف نشاطات شركات النفط في مجالات الطاقة النظيفة ومجالات الاستثمار وزيادة الطاقات التكريرية بالبلاد.

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