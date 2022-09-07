“المشّاي” يبحث إمكانية الاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية في مجال الطاقة البديلة

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” اليوم الثلاثاء ، مع ممثل الشركة الأمريكية أحد الشركات الرائدة في مجال إنتاج الطاقة.

تناول الاجتماع مناقشة سبل بناء جسر تواصل ورفع التعاون مع الشركات الأمريكية بما يخدم استقرار الشبكة ورفع قدرتها الإنتاجية.

إلى جانب إمكانية الاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية في مجال الطاقة البديلة، واستعراض إمكانية الشركة الأمريكية بالدخول بقدراتها وامكانياتها في سبيل تحسين وضع الكهرباء في ليبيا بخطط تكون نتائجها قصيرة المدى.

وفي ختام الاجتماع أكد ممثل الشركة الأمريكية على حث شركته لبذل أقصى الجهد في تقديم الدعم اللازم للشركة العامة للكهرباء بليبيا.

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