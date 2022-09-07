“المركزي” يكشف عن مصروفات وزارة الخارجية والجهات التابعة لها.. تابع التفاصيل

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانه الشهري للإيراد والإنفاق الذي يغطي من 1 يناير حتى 31 أغسطس لمصروفات وزارات حكومة الوحدة الوطنية ومنها وزارة الخارجية 167،442 مليون دينار، السفارات بالخارج 186،351 مليون دينار، السفارة الليبية فرنسا – باريس 4،961 مليون دينار، القنصلية العامة تركيا – إسطنبول 9,795 مليون دينار، السفارة الليبية النمسا – فيينا 2,228 مليون دينار، السفارة الليبية استراليا 1،578 مليون دينار.

السفارة الليبية السعودية 1,913 مليون دينار، السفارة الليبية مصر – القاهرة 38،834 مليون دينار، السفارة الليبية بالمغرب 3،149 مليون دينار، السفارة الليبية بأوكرانيا 4,806 مليون دينار، السفارة الليبية تشيكيا-براغ 874،695 ألف دينار، السفارة الليبية بدولة جنوب السودان 1،572 مليون دينار.

السفارة الليبية مريشيوس 1,085 مليون دينار، السفارة الليبية تركيا – أنقرة 144،397 مليون دينار، السفارة الليبية سيراليون- فري تاون 890,382 ألف دينار، السفارة الليبية الإمارات- أبوظبي 1،449 مليون دينار، السفارة الليبية إثيوبيا – أديس أبابا 2,881 مليون دينار، السفارة الليبية أذربيجان – باكو 814,709 ألف، السفارة الليبية أريتريا- أسمرة 1,271 مليون دينار، السفارة الليبية أسبانيا- مدريد 5،277 مليون دينار، السفارة الليبية الأرجنتين- بوينس أرير 1,000,248 مليون دينار.

السفارة الليبية باكستان- إسلام آباد 1،045 مليون دينار، السفارة الليبية ألبانيا- تيرانا 1,136 مليون دينار، السفارة الليبية البرتغال- لشبونة 1،549 مليون دينار، السفارة الليبية بالبوسنة والهرسك- سرايفو 1،263 مليون دينار، السفارة الليبية التوجو- لومي 908،200 ألف دينار، السفارة الليبية الجابون- ليبرفيل 1،021 مليون دينار، السفارة الليبية الجزائر 1،880 مليون دينار.

السفارة الليبية الدنمارك 1،763 مليون دينار، السفارة الليبية السنغال 1,495 مليون دينار، السفارة الليبية السودان 3،421 مليون دينار، السفارة الليبية السويد 1،156 مليون، السفارة الليبية الصومال 631,709 ألف دينار، السفارة الليبية الصين 1،479 مليون دينار، السفارة الليبية العراق 825,373 ألف دينار، السفارة الليبية الكويت1,047 مليون دينار، السفارة الليبية المكسيك472,920 ألف دينار، السفارة الليبية الهند 2،255 مليون دينار، السفارة الليبية اليونان 1،595 مليون دينار، السفارة الليبية إندونيسيا جاكرتا 2،097 مليون دينار، السفارة الليبية إيران- طهران 1,648 مليون دينار، السفارة الليبية إيطاليا- روما 5،545 مليون دينار، السفارة الليبية سلوفاكيا 782،771 ألف دينار، السفارة الليبية ألمانيا 14،418 مليون دينار، السفارة الليبية المملكة المتحدة البريطانية- لندن 29،643 مليون، السفارة الليبية بلجيكا- بروكسل 1,593 مليون دينار، السفارة الليبية بلغاريا- صوفيا 1،527 مليون دينار، السفارة الليبية بنغلادش 1,183 مليون دينار، السفارة الليبية بنين 617,199 ألف دينار.

السفارة الليبية بوركينا فاسو 774,338 ألف دينار، السفارة الليبية بوروندي 399,106 ألف دينار، السفارة الليبية بولندا 1,656 مليون دينار، السفارة الليبية تايلاند 995,168 ألف دينار، السفارة الليبية تركمانستان 511,715 ألف دينار، السفارة الليبية تنزانيا 2،082 مليون دينار، السفارة الليبية تونس 39،834 مليون دينار، السفارة الليبية جنوب أفريقيا 2،259 مليون دينار، السفارة الليبية جيبوتي 1,128 مليون دينار، السفارة الليبية الرأس الأخضر 1,434 مليون دينار، السفارة الليبية رواندا 1,714 مليون دينار، السفارة الليبية روسيا البيضاء 4،930 مليون دينار، السفارة الليبية رومانيا 1،471 مليون دينار، السفارة الليبية زيمبابوي 734,489 ألف دينار، السفارة الليبية سيريلانكا 1,383 مليون دينار، السفارة الليبية سويسرا 1،622 مليون دينار، السفارة الليبية صربيا 17،658 مليون دينار، السفارة الليبية غامبيا 1،223 مليون دينار، السفارة الليبية غينيا الاستوائية 640,468 ألف دينار، السفارة الليبية غينيا بيساو 728,382 ألف دينار، السفارة الليبية قطر 1،464 مليون دينار، السفارة الليبية كازاخستان 796,659 ألف دينار، السفارة الليبية كرواتيا 1,842 مليون دينار، السفارة الليبية كندا 2,296 مليون دينار، السفارة الليبية كينيا 1,040 مليون دينار، السفارة الليبية لوساكا 852,402 ألف دينار، السفارة الليبية مملكة لوسوتو 461,659 ألف دينار، السفارة الليبية موريتانيا 1,501 مليون دينار.

وأيضا السفارة الليبية موزمبيق 1,074 مليون دينار، السفارة الليبية-نامبيا 1,191 مليون دينار، السفارة الليبية نيجيريا 1،148 مليون دينار، السفارة الليبية نيكاراجوا 681,169 ألف دينار، السفارة الليبية هولندا 2,132 مليون دينار، السفارة الليبية الولايات المتحدة الأمريكية 4,529 مليون دينار، السفارة الليبية المجر 1،294 مليون دينار، السفارة الليبية الأردن 14،613 مليون دينار، السفارة الليبية تشيلي 749,953 ألف دينار، البعثة الليبية / منظمة الفاو-روما 576,160 ألف دينار، البعثة الليبية / الفاتيكان-روما 659،605 ألف دينار، البعثة الليبية / الاتحاد الأوروبي 390,088 ألف دينار، القنصلية العامة النيجر – أغاديس 1،498 مليون دينار، القنصلية العامة مصر – الاسكندرية 2,636 مليون دينار، القنصلية العامة المغرب- الدار البيضاء 1,383 مليون دينار، القنصلية العامة-تونس 2,418 مليون دينار، القنصلية العامة المملكة العربية السعودية – جدة 3,644 مليون دينار، القنصلية العامة الامارات-دُبي 1,054 مليون دينار، القنصلية العامة إيطاليا-ميلانو 10،756 مليون دينار، القنصلية العامة إيطاليا-باليرمو 709،963 ألف دينار، القنصلية العامة فرنسا – مرسيليا 1,431 مليون دينار، القنصلية الليبية ساو تومي 389,130 ألف دينار.

أما المندوبية الدائمة لدولة ليبيا / منظمة التعاون الإسلامي – جدّة 779,724 ألف دينار، المندوبية الليبية / الجامعة العربية 425 ألف دينار، المندوبية/اليونيسكو فرنسا-باريس 596,122 ألف دينار، مندوبية ليبيا/ الكسو تونس 175,714 ألف دينار، مندوبية ليبيا/الجامعة العربية مصر 1,996 مليون دينار، مندوبية ليبيا/الايسيسكو المغرب 260,894 ألف دينار، السفارة الليبية ماليزيا 27،207 مليون دينار، السفارة الليبية مدغشقر 822,456 ألف دينار، السفارة الليبية البرازيل 1،524 مليون دينار، السفارة الليبية السيشل 829,907 ألف دينار، السفارة الليبية الفلبين 1،587 مليون دينار، السفارة الليبية الكاميرون 1,351 مليون دينار، السفارة الليبية الكونغو 696,273 ألف دينار،

كذلك بلغ إجمالي مصروفات السفارة الليبية النيجر 1,649 مليون دينار، السفارة الليبية اليابان 907,061 ألف دينار، السفارة الليبية أفريقيا الوسطى 1,096 مليون دينار، السفارة الليبية أوغندا 1,278 مليون دينار، السفارة الليبية بنما 254,236 ألف دينار، السفارة الليبية بوتسوانا 858,791 ألف دينار، السفارة الليبية تشاد 1,113 مليون دينار، السفارة الليبية جزر القمر 830,420ألف دينار، السفارة الليبية جمهورية الكونغو الديمقراطية 955,964 ألف دينار، السفارة الليبية جمهورية سلوفاكيا 1,361 مليون دينار، السفارة الليبية روسيا 2،447 مليون دينار، السفارة الليبية ساحل العاج 1,525 مليون، السفارة الليبية سلطنة عُمان 1،467 مليون، السفارة الليبية غانا 1,150 مليون دينار، السفارة الليبية غينيا كوناكري 402,946 ألف دينار، السفارة الليبية قبرص 1،544 مليون دينار، السفارة الليبية كوريا الجنوبية 1,354 مليون دينار، السفارة الليبية ليبيريا-موتروفيا 666,206 ألف دينار، السفارة الليبية مالطا 2,695 مليون دينار، السفارة الليبية مالي 1،180 مليون دينار، القنصلية العامة تشاد 439,330 ألف دينار، القنصلية العامة تشاد-فايا لارجو 399,631 ألف دينار، القنصلية العامة تونس 2,325 مليون دينار، السفارة الليبية فيتنام 2,291 مليون دينار، البعثة الليبية / الاتحاد الأفريقي 277 ألف دينار، البعثة الليبية / سويسرا 3,430 مليون دينار، البعثة الليبية الأمم المتحدة 4,448 مليون دينار، السفارة الليبية ايرلندا 189،826 ألف دينار، السفارة الليبية لبنان 253،303 ألف دينار، السفارة الليبية البحرين 63،133 ألف دينار.

وبذلك بلغ إجمالي وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها 538،332،559 مليون دينار.

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