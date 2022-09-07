قفزة للدولار وتراجع لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 07 سبتمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 07 سبتمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9753 دينار، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9235 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7146 دينار، والدولار الكندي 3.7751 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2729 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.324 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3545 دينار، والدينار التونسي 1.5367 دينار، والدرهم المغربي 0.467 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 07 سبتمبر 2022: