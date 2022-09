تراجعت أسعار النفط نحو 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكثر من 7 أشهر.

وبحسب موقع أفريكونا الاقتصادي أدت قيود مواجهة كورونا في الصين أكبر مستورد للخام الخام وتوقعات زيادة أسعار الفائدة إلى مخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي تؤدي إلى تراجع الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 08:07 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي-تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.84%، مسجلًا 92.05 دولارًا للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق 91.20 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ 18 فبراير.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم أكتوبر بنسبة 0.93% إلى 86.04 دولارًا للبرميل، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 85.08 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ 26 يناير، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الثلاثاء على تراجع بنحو 3%، مع عودة المخاوف بشأن ضعف الطلب واحتمال زيادة أسعار الفائدة، متجاوزة الدعم من أول خفض مستهدف للإنتاج من قبل تحالف أوبك+ منذ 2020.

The post بـ 1%.. أسعار النفط تتراجع في تعاملات اليوم الأربعاء appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا