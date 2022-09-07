المركزي يؤكد أن استخدامات النقد الأجنبي بلغت 15.976 مليار دولار

أعلن مصرف ليبيا المركزي ،أن استخدامات النقد الأجنبي بلغت 15.976 مليار دولار، حيث استخدمت الدولة لمرتبات العاملين بالخارج قيمة 94 مليون دولار، ومنح الطلبة الدارسين بالخارج بلغت 52 مليون دولار، والعلاج بالخارج بلغ 95 مليون دولار ودعم المحروقات صفر، والمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 980 مليون دولار، وحوالات لصالح جهات أخرى بلغت 182 مليون دولار.

وأوضح المركزي في تقريره أنه سلم دفعات اعتمادات قائمة لصالح جهات العامة، كجهاز الإمداد الطبي بحوالي 198 مليون دولار، والشركة العامة للكهرباء بقيمة 319 مليون دولار، والتعليم والتعليم العالي 62 مليون دولار، وجهات أخرى 128مليون دولار.

وكشف المركزي عن إجمالي استخدامات المصارف التجارية والتي بلغت 10،821 مليار دولار، والتي منها الاعتمادات المستندية التي بلغت 6،382 مليار دولار، وحوالات بقيمة 75 مليون دولار، والأغراض الشخصية 4،364 مليار دولار، ومستندات برسم التحصيل صفر.