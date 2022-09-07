الواحة تعلن إنتهاء الاختبارات في حقل الظهرة وارتفاع معدلات الإنتاج اليومي

أعلنت شركة الواحة النفطية الإنتهاء من اختبار البئر رقم B-93H-32 والذي يعتبر أول بئر افقي بالمكمن PL6-Thalit member بحقل الظهرة، حيث أظهرت الاختبارات الأولية على قطر 32/64 قدرة إنتاجية بلغت اكثر من 1000 برميل يومياً من النفط الخام بكثافة نوعية APIتصل إلى 48 درجة.

فيما تراوحت معدلات إنتاج البئر ما بين 350- 3600 برميل في اليوم وذلك حسب تدرج أقطار الخانق المختلفة.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الإجمالي إلى 40 ألف برميل نفط خام يومياً و 40 مليون قدم مكعب من الغاز.