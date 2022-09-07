اقتصاد

الواحة تعلن إنتهاء الاختبارات في حقل الظهرة وارتفاع معدلات الإنتاج اليومي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلنت شركة الواحة النفطية الإنتهاء من اختبار البئر رقم B-93H-32 والذي يعتبر أول بئر افقي بالمكمن PL6-Thalit member بحقل الظهرة، حيث أظهرت الاختبارات الأولية على قطر 32/64 قدرة إنتاجية بلغت اكثر من 1000 برميل يومياً من النفط الخام بكثافة نوعية APIتصل إلى 48 درجة.

فيما تراوحت معدلات إنتاج البئر ما بين 350- 3600 برميل في اليوم وذلك حسب تدرج أقطار الخانق المختلفة.
ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الإجمالي إلى 40 ألف برميل نفط خام يومياً و 40 مليون قدم مكعب من الغاز.

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