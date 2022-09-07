الوطنية للنفط: الإنتهاء من الاختبارات الأولية للبئر B-93H-32 بحقل الظهرة

تم يوم أمس الثلاثاء الانتهاء من اختبار البئر رقم B-93H-32 والذي يعتبر أول بئر أفقي بالمكمن PL6-Thalit member بحقل الظهرة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة تأهيل وتطوير حقل الظهرة والتي تقع ضمن خطط شركة الواحة للرفع من قدرتها الإنتاجية

حيث أظهرت الاختبارات الأولية على قطر 32/64 قدرة إنتاجية بلغت أكثر من 1000 برميل يوميًا من النفط الخام بكثافة نوعية APIتصل إلى 48 درجة، فيما تراوحت معدلات إنتاج البئر ما بين 350- 3600 برميل في اليوم، وذلك حسب تدرج أقطار الخانق المختلفة.

كما من المتوقع أن يصل الإنتاج الإجمالي إلى 40 ألف برميل نفط خام يوميًا و 40 مليون قدم مكعب من الغاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية