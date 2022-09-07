الدولار يسجل ارتفاعا ملحوظا في السوق الرسمية

الوطن|رصد

سجل الدولار ارتفاعاً ملحوظاً في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر صرفه 4.9753 دينار، وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي لأسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار.

وتراجع سعر صرف اليورو إلى 4.9235 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7146 دينار، والدولار الكندي 3.7751 دينار، والليرة التركية 0.2729 دينار.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.324 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3545 دينار، والدينار التونسي 1.5367 دينار، والدرهم المغربي 0.467 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول لأسعار العملات: