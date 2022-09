عقدت لجنة متابعة ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعها العاشر بديوان مجلس الوزراء، بحضور رئيس لجنة إدارة “فرحات بن قدارة”لمتابعة تسوية مرتبات العاملين بالقطاع من خلال صرف مرتبات الموظفين الجدد والزيادة الصادرة بقرار مجلس الوزراء,ومناقشة الخطة الثلاثية لمؤسسة النفط وفق ما جرى الاتفاق عليه عند إعداد الميزانية الاستثنائية.

وأكد “بن قدارة” أن لجنة الإدارة تعقد اجتماعاتها مع الشركات العاملة بالقطاع من أجل وضع خطة ثلاثية هدفها الأول إيصال إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 2 مليون برميل يوميا.

The post “بن قدارة” يتابع الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط.. ويؤكد على وضع خطة لإيصال إنتاج ليبيا النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا