اقتصاد

شركة الواحة للنفط تُعلن أن إنتاج البئر الجديد بحقل الظهرة يبلغ ما بين ( 350 – 3600 ) برميل يوميًا

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 07 سبتمبر 2022 (وال)- أعلنت شركة الواحة للنفط أنه في إطار الجهود المبذولة لإعادة تأهيل وتطوير حقل الظهرة، تم الانتهاء من اختبار البئر رقم ( B-93H-32 ) الذي يعتبر أول بئر افقي بالمكمن بحقل الظهرة ضمن خطط شركة الواحة للرفع من قدرتها الإنتاجية.
وأظهرت الاختبارات الأولية على قطر ( 32/64 ) قدرة إنتاجية بلغت أكثر من ( 1000 ) برميل يوميًا من النفط الخام بكثافة نوعية( API ) تصل إلى ( 48 ) درجة، فيما تراوحت معدلات إنتاج البئر ما بين ( 350- 3600 ) برميل في اليوم، وذلك حسب تدرج أقطار الخانق المختلفة.
وفقا للشركة فإن المتوقع أن يصل الإنتاج الإجمالي إلى 40 ألف برميل نفط خام يوميًا و 40 مليون قدم مكعب من الغاز. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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