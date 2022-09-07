لجنة متابعة ميزانية مؤسسة النفط تناقش تسوية وصرف مرتبات العاملين بالقطاع

عقدت لجنة متابعة ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعها العاشر بديوان مجلس الوزراء، بحضور رئيس لجنة إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة، لمتابعة تسوية مرتبات العاملين بالقطاع من خلال صرف مرتبات الموظفين الجدد والزيادة الصادرة بقرار مجلس الوزراء.

وتناول الاجتماع مناقشة الخطة الثلاثية لمؤسسة النفط وفق ما جرى الاتفاق عليه عند إعداد الميزانية الاستثنائية.

وأكد بن قدارة أن المؤسسة وضع خطة ثلاثية هدفها الأول إيصال إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 2 مليون برميل يومياً.