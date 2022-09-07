للغارديان: مؤسس شركة فولبروك البريطانية يضغط على حكومة بلاده لمصالح مع مجلس النواب

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الأربعاء أن مؤسس شركة فولبروك ستراتيجي، مارك فولبروك الذي قد يتم تعيينه مديرا لأعمال رئاسة الوزراء البريطانية بقيادة ليز تراس كان يضغط على حكومة المملكة المتحدة نيابة عن مجلس النواب الليبي .

وأضافت الغارديان أن المستشار السياسي فولبروك أسس شركته الخاصة في هذا العام ومنذ ذلك الحين كان يضغط على حكومة المملكة المتحدة وكان من بين عملائه مجلس النواب الليبي الذي حاول مرتين الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا.

وتابعت الصحيفة البريطانية بالقول أن في يونيو عام 2022 أعادت المملكة المتحدة فتح سفارتها في طرابلس ، بعد ثماني سنوات من تصعيد الصراع الليبي الذي أجبرها على الإغلاق في عام 2014.

في ذلك الوقت ، قالت سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا كارولين هورندال: “أنا فخورة بشكل خاص بأن الشركات البريطانية تتعاون مع الشركات الليبية ولها تأثير ملموس على التنمية الاقتصادية في ليبيا وفقا للغارديان .

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