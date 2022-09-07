لجنة متابعة ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط تعقد اجتماعها العاشر بديوان مجلس الوزراء

طرابلس 07 سبتمبر 2022 (وال)- عقدت لجنة متابعة ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء، إجتماعها العاشر بديوان مجلس الوزراء، بحضور رئيس لجنة إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة.

وخصص هذا الاجتماع لمتابعة تسوية مرتبات العاملين بالقطاع، من خلال صرف مرتبات الموظفين الجدد، والزيادة الصادرة بقرار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مناقشة الخطة الثلاثية لمؤسسة النفط وفق ما جرى الاتفاق عليه عند إعداد الميزانية الاستثنائية.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط – في كلمة له – خلال هذا الاجتماع أن لجنة الإدارة تعقد اجتماعاتها مع الشركات العاملة بالقطاع، من أجل وضع خطة ثلاثية بهدف إيصال إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 2 مليون برميل يوميًا. (وال)

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