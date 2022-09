كشفت الدكتورة هند معمر شوبار عن شبهة تزوير في مستندات بكلية الصيدلة، وذلك بعد إدراج توقيعها كرئيسة قسم الدراسة والامتحانات بالكلية في كشوفات درجات تعود إلى عام 2018، علما وأنها كانت تشغل منصب معارة لمجلس الوزراء خلال تلك الفترة ولا علاقة لها بقسم الدراسة والامتحانات بكلية الصيدلة.

هذا وأكدت شوبار أنها تقلدت منصب رئيس قسم الدراسة والامتحانات عام 2015، مشيرة إلى أن التوقيع المدرج في الوثائق ليس توقيعها.

كما أوضحت الدكتورة أنه خلال فترة تقلدها لمنصب رئيس قسم الدراسة والامتحانات كان الدكتور محمد الصقر عميدا لكلية الصيدلة وليس الدكتور عبد الرؤوف القصبي مثلما ورد في كشوفات الدرجات.

ودعت الدكتورة هند شوبار الجهات الرقابية ونقابة الصيادلة إلى اتخاذ ما يلزم تجاه ما وصفته بالمهازل.









The post الدكتورة هند شوبار تفضح شبهة تزوير بكلية الصيدلة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا