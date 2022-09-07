خاص.. “المانع” يصرح بخصوص فوز الليبية للاستثمار في قضية مجموعة “الخرافي” الكويتية

كسبت المؤسسة الليبية للاستثمار قضية ضد مجموعة “الخرافي” الكويتية، وتم قفل ملف القضية اليوم لصالح ليبيا.

وبحسب تصريحات المُحامي مُصطفى المانع، لصدى الاقتصادية حصرياً فإن المحكمة العليا في فرنسا قضت سابِقاً ببطلان الحجوزات الموقعة على أموال مؤسسة الاستثمار لصالح الخرافي بمبلغ يتجاوز المليار دولار، وقد سبق للخرافي أن تحصلت على حكم بإلزام الدولة الليبية بدفع تعويضات تصل إلى مليار دولار، إلا ان اليوم وبِحهود الخيرين من أبناء ليبيا، كسبت المؤسسة الليبية للاستثمار قضيتها ضدّ مجموعة “الخرافي” الكويتية، وتم قفل ملف القضية لصالح الدولة الليبية.

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