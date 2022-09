أسعار الذهب ترتفع وسط ضغط قوة الدولار

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل طفيف بدعم من تراجع ‏عوائد سندات الخزانة والبحث عن صفقات، إلا أن قوة الدولار والمخاوف من رفع ‏حاد لأسعار الفائدة قلصت من المكاسب.‏

وبحسب ما أفادت شبكة “CNBC”، فقد ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1702.59 دولار ‏للأونصة بحلول الساعة 1207 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى ‏أقل مستوى له منذ الأول من سبتمبر عند‎1690.10 ‎دولار للأونصة. ‏

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة تغيرا طفيفا، إلى 1713.30 دولار.‏

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية يوم الخميس لكبح جماح التضخم القياسي المرتفع، في وقت تتزايد فيه ‏المخاوف من ارتفاع أكبر للتضخم والقلق من حدوث ركود في أوروبا مع توقف ‏إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب رئيسي.‏‎

ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يرفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار ‏‏75 نقطة أساس في 21 سبتمبر أيلول، وذلك بعد رفهعها إلى 225 نقطة أساس في ‏المجمل منذ مارس آذار لكبح التضخم المتصاعد.‏

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار ‏الفائدة الأميركية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.‏‎

أما الدولار، فقد ارتفع إلى أعلى مستوى في 20 عاما، ما يجعل الذهب المسعّر ‏بالدولار الأميركي أقل جاذبية للمشترين في الخارج.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى ‏‏18.14 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين‎0.2 ‎‏% إلى 854.52 دولار، وقفز ‏البلاديوم 0.6% إلى‎2017.72 ‎‏ دولار.‏

